De gevel van een woning aan de Keurhove in Middelburg heeft in de nacht van zaterdag op zondag in brand gestaan. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek naar brandstichting.

De politie vermoedt dat een scooter rond 4.06 uur in brand is gestoken voor de woning. De brand zou vervolgens overgegaan zijn op een tuinhek en de gevel van het huis.

Een omstander heeft de 40-jarige bewoonster gewaarschuwd die in het huis lag te slapen. De woning is niet bewoonbaar verklaard.

De politie doet onderzoek naar brandstichting en komt graag in contact met getuigen.