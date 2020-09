De politie heeft vrijdag een dronken snorfietser door het centrum van Goes moeten achtervolgen. De man had ruim zes keer te veel alcohol gedronken. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Surveillerende agenten in een auto kregen de snorfietser vrijdagavond in de gaten, maar deze ging er direct vandoor. Daarom zette de politie de achtervolging in.

Op een gegeven moment kon de snortfietser worden klemgereden tegen een muur, maar de verdachte wist alsnog te ontkomen.

Dankzij tips van omstanders kon de snorfietser alsnog worden opgespoord. De man is opgepakt. Op het politiebureau blies de beginnend bestuurder 550 Ug/l, waar 88 Ug/l is toegestaan.

Het rijbewijs van de bestuurder is direct ingevorderd. De officier van justitie zal een beslissing nemen over de gevolgen. Ook zal de verdachte worden aangemeld bij het CBR voor een educatieve cursus en krijgt hij een bekeuring voor het negeren van een stopteken.