Een persoon is vrijdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Landbouwweg in Ritthem nadat een auto in een vrijwel droge sloot belandde.

Het voertuig belandde rond 10.30 uur in de sloot naast een stoppelveld. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een bergingsbedrijf heeft de personenauto getakeld. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.