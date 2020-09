Bij een schietincident in een woning aan de Burggang in Middelburg is woensdagavond een 21-jarige vrouw ernstig gewond geraakt. De politie heeft een 26-jarige man uit Domburg aangehouden. De twee zouden een relatie met elkaar hebben.

Het slachtoffer is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld en vervolgens met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend hoe het met haar gezondheid is.

De politie kreeg rond 18.20 uur een melding over het schietincident. Voor de woning waar zou zijn geschoten troffen agenten de verdachte aan. Hij werd direct aangehouden. Binnen in de woning lag het zwaargewonde slachtoffer.

Over wat zich voorafgaand aan de schietpartij heeft afgespeeld, kan een politiewoordvoerder nog niet veel zeggen. "We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd", aldus de woordvoerder.

De technische recherche heeft onderzoek gedaan in de woning en in het huis van de verdachte. De man is ingesloten en zit in alle beperkingen.