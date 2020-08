Bij een schietincident in een woning aan de Burggang in Middelburg is woensdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Over wat zich voorafgaand aan de schietpartij heeft afgespeeld, kan een politiewoordvoerder nog niet veel zeggen. "We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd", aldus de woordvoerder.

Het slachtoffer is na het schietincident direct naar het ziekenhuis vervoerd. De aard van het letsel is nog onbekend.

De politie is begonnen met een onderzoek en komt later waarschijnlijk met meer informatie.