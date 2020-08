Een vaste beller van de Omroep Zeeland-rubriek Zegt u het maar heeft vrijdag een kogelbrief ontvangen, bevestigt de politie maandagochtend na berichtgeving van de Zeelandse regionale omroep.

Luisteraar Eric Vervaet uit Vogelwaarde wordt in de brief bevolen niet meer te bellen naar het radioprogramma Zeeland komt thuis, waar de rubriek een onderdeel van is. Hij is erg geschrokken en heeft besloten het verzoek voorlopig in te willigen, schrijft Omroep Zeeland.

In de radiorubriek kunnen luisteraars meepraten over zelfgekozen onderwerpen. Vervaet gaf regelmatig zijn mening in het programma.

Hij heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak.