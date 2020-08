Een vierjarige jongen is donderdagavond gewond geraakt na een val van een balkon op de tweede verdieping van een woning in de Appelstraat in Goes.

Het slachtoffer is na de val terechtgekomen op een grasveld. De jongen is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De oorzaak van de val is nog niet bekend. De politie heeft vrijdag via Twitter gemeld dat er geen sprake is van een misdrijf.