De 29-jarige man die in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 augustus door een ongeluk uit de Scheldekraan in Vlissingen viel, is woensdagavond in een ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie donderdag.

Uit politieonderzoek bleek dat het slachtoffer uit Oost-Souburg in de kraan was geklommen en vervolgens naar beneden is gevallen.

De man werd op 9 augustus naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het slachtoffer overleed daar woensdagavond aan zijn verwondingen.