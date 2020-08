Twee inbrekers van 24 en 28 jaar uit Middelburg zijn in de nacht van dinsdag op woensdag op de Noordweg in Middelburg aangehouden.

Het duo had kort voor de aanhouding in verschillende woningen geprobeerd in te breken. De politie kreeg rond 4.00 uur een melding over een inbraak aan de Noordweg.

In de buurt van het adres vonden agenten twee fietsen die niet op slot stonden. In de fietstassen zaten spullen die eerder die nacht waren gestolen bij een inbraak in Serooskerke.

De politie heeft de Middelburgers aangehouden tussen twee schuttingen. De verdachten zijn meegenomen naar het bureau en ingesloten.