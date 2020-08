Op de muur van basisschool de Poeljeugd in 's-Heer Hendrikskinderen wordt zaterdag een start gemaakt met een mural.

Schoolkinderen en inwoners verven zaterdag samen met wethouder Cees Pille drie muren van de school wit. In de eerste week van september maakt Nina Valkhoff een kunstwerk op de muren.

In Rotterdam, Buenos Aires, Lissabon en Mexico-Stad zijn werken van Valkhoff te zien. Voor de muren van de basisschool heeft de kunstenares in overleg met de kinderen een ontwerp gekozen.

Murals zijn sinds 2015 een vast onderdeel van het straatbeeld in Goes. Toen vond een groot festival plaats met kunstenaars uit binnen- en buitenland. In de jaren daarna zijn er meerdere murals bijgekomen. Het mural-project is opgezet door de culturele raad in de gemeente Goes.