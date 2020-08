Het college van burgemeester en wethouders in Vlissingen keurt het in mei aangenomen voorstel af om de glooiing tussen de Kazematten en de Gevangentoren aan te wijzen als hondenrenveld.

Dat doet het college voornamelijk op advies van Waterschap Scheldestromen. De organisatie is bang voor vervuiling, aangezien de hondenpoepzuiger niet op alle schuine stukken van het terrein kan komen. Daarnaast zouden de loslopende honden gevaarlijk kunnen zijn voor de medewerkers.

"Bovendien is de Gevangentoren een grote en belangrijke toeristische speler op dat stuk", zegt wethouder Els Verhage. "En het is niet dat er niets is. Er zijn in de stad voldoende alternatieven."