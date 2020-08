De politie heeft dinsdagmiddag in Zoutelande een drenkeling uit het water gehaald. De persoon is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

De politie ontving rond 14.30 uur een melding over iemand die in het water lag. Ter plaatse werd het slachtoffer gereanimeerd en vervolgens met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe de persoon te water is geraakt, is nog onbekend. Ook is onbekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.