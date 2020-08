Het grootste werkschip ter wereld dat maandag een deel van een boorplatform afleverde in de haven van Vlissingen, heeft veel bekijks getrokken.

De Pioneer Spirit van rederij Allseas voer maandagmiddag over de Westerschelde richting de Sloehaven waar het twee onderdelen van een boorplatform moest afleveren.

Het werkschip is 382 meter lang en 124 meter breed. Het schip zou eigenlijk zondag al komen. Er was zelfs even sprake van dat het vrijdag al op de Westerschelde te zien zou zijn, maar het schip liep vertraging op.