Piet Bruinooge keert nadat hij op 1 oktober stopt als burgemeester van Alkmaar terug naar Zeeland, waar hij geboren is. Dat meldt hij maandag in een open brief aan de Alkmaarders.

Bruinooge werd geboren in Kapelle en was in de jaren tachtig gemeenteraadslid in de gemeente Middelburg. Later werd hij in Middelburg wethouder en in 2003 werd hij burgemeester van het Gelderse Renkum. Vier jaar later ging hij in Alkmaar als burgemeester aan de slag.

Maandag maakt hij bekend in oktober te stoppen als burgemeester. "Ik moet erkennen dat ik de laatste jaren als zeer intensief heb ervaren. Het valt me steeds zwaarder, ook gezondheidsaspecten spelen hierbij een rol. En dan komt een moment waarop je keuzes moet maken en voor ons is het helder: we gaan terug naar Zeeland", verklaart hij in de brief.