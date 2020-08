Een 18-jarige man op een bromfiets uit Middelburg is in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd in de Park Reygersbergh in Oostkappele vanwege het negeren van een stopteken. Daarnaast bleek de Middelburger niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

De bromfietser negeerde het stopteken dat agenten hem gaven op de Duinweg en reed zich vervolgens klem in de voetgangerspassage aan de Park Reygersbergh. De bijrijder vluchtte te voet.

De bestuurder probeerde weg te rijden, maar raakte daarbij een geparkeerde auto. Daarna besloot de bestuurder weg te rennen. De politie arresteerde de bestuurder voor het negeren van het stopteken. Daarnaast bleek de de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Ook het kenteken bleek niet bij de bromfiets te horen. De politie vermoedt dat de nummerplaten zijn gestolen. Het voertuig had geen chassisnummer. De politie onderzoekt waar de bromfiets vandaag komt. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.