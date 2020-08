De datum van de Oranjeplaat Cycling Classic in Arnemuiden is verplaatst. De tocht voor het goede doel vindt in plaats van op 20 september nu op zondag 11 oktober plaats.

In verband met de coronacrisis zijn een aantal dingen aangepast. Zo is de tijdrit komen te vervallen en is restaurant Oranjeplaat niet toegankelijk voor publiek, maar alleen voor deelnemers en vrijwilligers.

Op 11 oktober zijn er drie toertochten van 80, 60 en 34 kilometer lang. De toertocht van 80 kilometer voert deelnemers door de Zak van Zuid-Beveland. De 60 kilometer is een ronde langs het Veerse Meer, net als de kortste afstand.

Het evenement komt ten goede aan de stichting Support Casper en Make-A-Wish Nederland.