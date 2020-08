De Oranjemolen in Vlissingen gaat vrijdag weer open voor publiek.

In de molen is een expositie over de slag om de Schelde en de landing op Uncle Beach te zien.

Het herinneringsgebied Uncle Beach ligt naast de molen. De gevechten behoren tot de zwaarste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De expositie gaat in op de slag om Vlissingen en de gevolgen daarvan voor de stad en haar bewoners.

De Oranjemolen is tot eind oktober van donderdag tot en met zondag open van 13.00 uur tot 17.00 uur.