De politie heeft dinsdag een 35-jarige automobilist uit Cadzand aangehouden omdat hij in de buurt van Kapelle niet-handsfree aan het bellen was achter het stuur. Ook had de man een geschorst rijbewijs.

De man werd door de politie stilgezet op de A58 ter hoogte van Kapelle.

De bestuurder werd voor verhoor overgebracht naar het politiebureau, waar hij later die middag met een proces-verbaal op zak weer werd vrijgelaten.