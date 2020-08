De politie heeft maandag bij het strand van Dishoek bestuurders van brommers en scooters gecontroleerd naar aanleiding van klachten van omwonenden en strandbezoekers. In totaal werden er 37 bekeuringen uitgedeeld.

Meerdere bestuurders van brommers en scooters in het kustgebied zouden overtredingen begaan en onder invloed van alcohol zijn. Ook zouden ze veel afval achterlaten.

Naar aanleiding van de klachten besloot de politie controles uit te voeren bij de Kaapduinseweg in Koudekerke en de duinovergang bij Dishoek. Er werden in twee uur tijd 37 bekeuringen uitgeschreven, waarvan veertien aan mensen die met hun brommer of scooter op een onverlicht fietspad reden.

De bekeuringen werden uitgedeeld vanwege het rijden zonder helm, rijden zonder rijbewijs, te hard rijden en omdat brommers en scooters opgevoerd waren. Ook werden er bekeuringen uitgedeeld aan een automobilist en drie fietsers.