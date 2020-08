De 29-jarige man uit Oost-Souburg is door een ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag gevallen uit de kraan bij de Jan Weugkade in Vlissingen, meldt de politie maandag. De man klom een dag eerder ook al in de Scheldekraan.

De agenten hebben vastgesteld dat het om een ongeluk ging na een uitgebreid sporenonderzoek. Ze hebben ook camerabeelden bekeken.

Op te camerabeelden was te zien dat hij kort voor zijn val in de kraan klom. Bovendien was hij de dag daarvoor ook al in de veertig meter hoge kraan geklommen. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

Volgens de politie blijkt uit het onderzoek dat er geen sprake is van een misdrijf. Het onderzoek is daarom afgesloten.