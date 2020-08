Een 46-jarige man uit Arnemuiden is in de nacht van zondag op maandag aangehouden op het Stationsplein in Vlissingen. Hij wilde niet meewerken aan een controle en sloeg een agent in het gezicht.

De man had de politie gebeld, omdat hij bij het Stationsplein zou zijn aangereden. Agenten zijn ter plaatse gekomen en hebben vervolgens met betrokkenen gesproken. Daaruit is gebleken dat er niets is voorgevallen. Agenten spraken de melder hierop aan. Hij was onder invloed van alcohol en had eerder op de avond al voor overlast gezorgd.

De politie wilde daarom de man controleren. De man wilde geen identiteitsbewijs geven en ging in discussie met de agenten. Een van de agenten wilde het document uiteindelijk aanpakken, maar toen de man aan de kleding van de agent trok ontstond er een worsteling.

De man stompte een agent in het gezicht en vernielde een portofoon. Hij werd opgepakt en naar het politiecellencomplex gebracht. Hij is maandag gehoord over de gebeurtenissen. De agent, die niet ernstig gewond is geraakt, heeft aangifte gedaan van mishandeling.