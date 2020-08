Een 29-jarige man uit Oost-Souburg is zondagmorgen rond 5.00 uur uit een kraan gevallen aan de Jan Weugkade in Vlissingen. Hij raakte gewond en is naar een ziekenhuis gebracht. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen van het incident.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de voormalige machinefabriek. Uit onderzoek van de politie bleek dat de man in de kraan is geklommen en daarna viel.

Omstanders waarschuwden de hulpverlening. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Een aantal mensen zijn verhoord en er is een sporenonderzoek gestart. De politie is op zoek naar mensen met meer informatie over het incident.