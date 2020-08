De vice-voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) roept mensen op om dit weekend niet in de file richting de Zeeuwse kust te gaan staan.

"In deze hitte met je gezin in de auto in de file moet je eigenlijk gewoon niet willen", aldus vicevoorzitter Harald Bergmann van de Veiligheidsregio.

Bermann benadrukt dat "Zeeland niet op slot is", maar wel dat niet iedereen op hetzelfde moment naar de drukke stranden moet gaan rijden. "Wees je bewust van de hitte, maar ook van de coronamaatregelen".

Nederland heeft momenteel te maken met een hittegolf. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor onder meer Zeeland. Er kunnen temperaturen van 35 graden of iets hoger verwacht worden. Dat betekent dat veel Nederlanders richting de stranden trekken.