Een man uit Vlissingen (37) en een man uit Veere (38) hebben bekend schuldig te zijn aan een aantal autodiefstallen aan de Walcherse kust, meldt de politie vrijdag. De politie heeft de mannen vorig weekend aangehouden in Veere.

De politie heeft nog gestolen spullen, waarvan de eigenaar onbekend is. De politie heeft de mannen aangehouden voor verhoor. Daaruit is gebleken dat de verdachten een half jaar bezig zijn geweest, voornamelijk in de avond, met de autodiefstallen.

De politie kwam de verdachten op het spoor door tips die zijn binnengekomen. Uiteindelijk konden agenten de mannen aanhouden in de nacht van vrijdag 31 juli op zaterdag 1 augustus rond 4.00.