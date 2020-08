Een man die woensdagmiddag onder invloed van drank en waarschijnlijk drugs gevaarlijk rijgedrag vertoonde met zijn scooter in het centrum van Goes, heeft een rijverbod gekregen en zijn scooter moeten inleveren.

De politie zag de man gevaarlijk rijden in het centrum en er vervolgens met hoge snelheid vandoor gaan. Na een korte zoektocht vonden de agenten hem. Hij bleek geen rijbewijs te hebben en was bovendien duidelijk onder invloed.

Hij kreeg een rijverbod uitgereikt, maar de man sprong kort daarna weer op zijn scooter. Er volgde opnieuw een achtervolging, waarna de agenten hem even later op een bankje zagen zitten.

Ze besloten hem daar te verhoren voor het rijden zonder rijbewijs, rijden tijdens een rijverbod en het negeren van een stopteken. Hij had zijn bromfiets verstopt in de bosjes. Deze werd in beslag genomen.