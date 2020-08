De politie heeft woensdagochtend in Vlissingen een vrouw gearresteerd nadat ze de agenten die haar wilden aanhouden had mishandeld. De politie was op zoek naar haar broer, die nog een straf open had staan.

De broer van de vrouw had eerder een straf met schorsende voorwaarden opgelegd gekregen, maar hij had niet aan die voorwaarden voldaan. Daarom moest hij op last van de officier van justitie worden aangehouden.

De politie ging woensdagochtend rond 8.00 uur langs bij een woning aan de Bloemenlaan in Vlissingen, waar de man zich zou bevinden. De deur werd echter opengedaan door de zus van de verdachte. Ze vroeg de agenten om een machtiging tot binnentreden, anders zou ze de deur niet openen.

Terwijl de agenten een machtiging tot binnentreden aanvroegen bij de hulpofficier van justitie, vluchtte de broer rennend naar buiten. De agenten hielden hem tegen, waardoor een worsteling ontstond. De zus van de verdachte schoot hem hierbij te hulp door de agenten te schoppen en te slaan.

Na de worsteling hield de politie beide verdachten aan. De man zit momenteel vast op het politiebureau, de vrouw legde een verklaring over het gebruikte geweld af en mocht na verhoor weer naar huis.