Een twintigjarige Middelburger is maandagavond opgepakt op verdenking van witwassen nadat de politie 1.500 euro bij hem aantrof, meldt de politie woensdag.

De politie heeft de man met zijn auto aan de kant gezet op de Westerscheldestraat. Agenten herkenden hem en wisten dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.

Toen de verdachte gefouilleerd werd, troffen de agenten het geldbedrag aan. In overleg met de officier van justitie werd daarop besloten de auto en het geld in beslag te nemen in verband met mogelijk witwassen.

Ook is de woning van de man doorzocht. De politie trof daar diamanten, dure merkledding en schoenen, munitie voor vuurwapens, een kleine hoeveelheid xtc-pillen en een stroomstootwapen aan. Deze spullen zijn in beslag genomen.

De verdachte is gehoord en dinsdagmiddag weer in vrijheid gesteld. Hij blijft wel nog verdachte in deze zaak. De politie zet het onderzoek voort.