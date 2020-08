Het grootste werkschip ter wereld, Pioneering Spirit, levert op volgende week zondag om 14.30 uur een deel van een boorplatform af in Vlissingen-Oost. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Havenbedrijf North Sea Port was dinsdag niet bereikbaar om het nieuws te bevestigen.

Het schip is ontwikkeld door het Nederlands-Zwitserse bedrijf Allseas. Een woordvoerder van Allseas meldt aan PZC dat de catamaran op dit moment bezig is in de Noordzee op het zogeheten Tyra-veld, zo'n 225 kilometer voor de kust van het Deense Esbjerg, om twee platforms te ontmantelen. Van beide platforms wordt vervolgens de onderbouw naar Vlissingen gebracht om daar verder te worden afgebroken. De bovenbouw van de platforms werd eerder in een werf in Denemarken afgeleverd.

De Pioneering Spirit wordt met name ingezet in de Noordzee. De catamaran is 382 meter lang en 124 meter breed. De oppervlakte van het schip is gelijk aan acht voetbalvelden. Het schip wordt gebruikt om gas- en olieplatforms uit de zee te verwijderen. De bouw van het schip kostte 2,4 miljard euro.