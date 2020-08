De gemeente Noord-Beveland gaat een promotiefilm laten maken die het eiland in de spotlights moet zetten. De actie is gericht op zowel toeristen als bewoners uit de regio.

De film verschijnt pas over een tijdje, maar de zomer is "het seizoen om te filmen", laat het college in het voorstel weten. Er moet ook een website komen die Noord-Beveland onder de aandacht brengt.

De extra promotie is een van de acties die voortkomt uit de economische visie die de gemeente heeft gemaakt. De acties zijn gericht op toeristen, maar zeker ook op jongeren die moeten zien dat er veel mogelijkheden zijn om in Noord-Beveland te wonen en werken.

Towel Media gaat de opnamen maken. De kosten bedragen ruim 6.000 euro.