De gemeente Veere gaat een veiligheidsonderzoek laten uitvoeren naar het kitesurfen op de stranden Noordduine en Vrouwenpolder. Het onderzoek wordt gedaan door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties (NIVZ).

De gemeente Noord-Beveland, die met het Banjaardstrand grenst aan dat van Vrouwenpolder, betaalt mee.

Het strand van Vrouwenpolder is al jaren een locatie waar mag worden gekitesurfd. De surfzone in Vrouwenpolder ligt tussen de eerste voetgangersbrug over de N57 en de gemeentegrens met Noord-Beveland.

Hier is onder meer kitesurfschool Vertigo actief. Zowel de school als Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) heeft eerder gezegd de kitesurfstrook vrij smal te vinden. Hoewel badgasten via borden op de strook worden gewezen mogen zij er wel zonnen en zwemmen.

De gemeente Veere wil weten wat de gevaren zijn van het gecombineerde gebruik van de stranden en staat open voor aanbevelingen.

De kosten voor het onderzoek zijn iets minder dan 6.000 euro.