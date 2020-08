De PvdA-afdelingen van een aantal gemeenten in Zeeland maken zich zorgen over de afname van het aantal stageplaatsen in de provincie. Sinds maart is het aantal plekken voor stagiairs door de coronacrisis gehalveerd.

Met name de sluiting van leer-werkbedrijven en het werken vanuit huis zijn belangrijke oorzaken van de afname van het aantal stageplaatsen in Zeeland.

De PvdA-afdelingen in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en Veere hebben vragen gesteld aan de betreffende colleges. De PvdA in de Zeeuwse Provinciale Staten en het waterschap hebben ook schriftelijke vragen gesteld.

"We lezen dat het aantal vacatures voor stages afneemt. Van jongeren vangen we op dat ze zich zorgen maken over of ze hun stage wel kunnen uitvoeren of afronden. Het is belangrijk dat jongeren - ook in deze moeilijke tijd - hun stages kunnen uitvoeren, zodat zij hun studie kunnen afronden", zegt raadslid Marco Eestermans uit Goes.

De PvdA wil dat de stageplaatsen bij de overheden blijven bestaan. Ook hoopt de partij dat de gemeenten, provincie en het waterschap met lokale werkgevers en het onderwijs in gesprek gaan over de stageplaatsen.