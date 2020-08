De politie heeft vrijdag een bedrag van 5.000 euro in contanten aangetroffen tijdens een doorzoeking van een woning aan de Meestoof in Middelburg. De 37-jarige bewoner wordt al langer verdacht van witwassen. Dat meldt de politie maandag.

In april heeft de politie al 60.000 euro bij de Middelburger in beslag genomen in de vorm van een auto, contant geld en geld van een bankrekening.

Vorige week onderschepten agenten bijna 7.000 euro van zijn geld. Toen wilde de man een exclusief horloge verkopen. De politie kwam de man in april op het spoor, omdat hij veel contant geld bij zich had dat vermoedelijk een illegale herkomst had.

Hij wordt binnenkort verhoord.