De Zeelandbrug (N256) tussen Colijnsplaat en Zierikzee is in de nacht van maandag op dinsdag in beide richtingen afgesloten in verband met onderhoudswerkzaamheden.

De werkzaamheden beginnen om 0.00 uur en zullen rond 5.00 uur afgerond zijn. Verkeer dat gebruik wil maken van de brug, wordt omgeleid en moet rekening houden met tien tot dertig minuten vertraging.

Tijdens de werkzaamheden is de brug in beide richtingen afgesloten.