Een politieagent is zondagavond op de Kleine Markt in Vlissingen mishandeld toen hij een overlastgevende bromfietser wilde aanspreken. De verdachte, die overlast had veroorzaakt, schopte de agent.

De 23-jarige bromfietser croste twee keer over de Kleine Markt en viel vervolgens. Een aanwezige agent wilde de man op zijn gedrag aanspreken, maar hij ging er te voet vandoor.

De agent trof hem later aan in de omgeving van de Aagje Dekenstraat. De verdachte schopte de agent en rende daarna een winkel binnen. Een winkelmedewerker wilde hem overmeesteren, maar werd zelf tegen de grond gewerkt.

Uiteindelijk hebben de winkelmedewerker en de agent de man onder controle kunnen krijgen. Beiden hebben aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling.

De verdachte zit nog vast voor verhoor. De bromfiets is in beslag genomen voor onderzoek.