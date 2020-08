De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een waarschuwingsschot gelost bij een huisfeest op de Vlasmarkt in Middelburg. Een van de aanwezigen wilde het pand niet verlaten, waarna een agent een schot loste omdat de verdachte misschien een vuurwapen op zak had.

De politie viel de woning rond 2.00 uur binnen na een melding over vuurwapens in het pand. Vier personen werden opgepakt.

De aanwezigen werden verzocht het pand te verlaten, maar een van hen wilde niet meewerken. "Omdat de politie niet kon constateren of hij wel of geen wapen op zak had, loste een agent een waarschuwingsschot. Daarna werkte de betrokkene wel mee", zo meldt de politie.

Twee van de vier verdachten werden opgepakt vanwege verdenking van wapenbezit. Het gaat om twee mannen van negentien jaar uit Middelburg. In het pand werden echter geen wapens aangetroffen. Het tweetal is weer in vrijheid gesteld.

Een meisje van vijftien jaar en een vrouw van twintig jaar werden aangehouden vanwege belediging van agenten. Zij zitten nog vast voor verhoor.