De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten opgepakt vanwege het plegen van auto-inbraken op de Veerseweg in Veere. Mogelijk is het tweetal ook verantwoordelijk voor auto-inbraken op andere locaties.

De twee verdachten werden rond 4.00 uur op heterdaad betrapt. Het gaat om een 38-jarige verdachte uit Veere en een 37-jarige Vlissinger. Ze zitten nog vast voor onderzoek.

De politie ontving de laatste tijd meerdere aangiftes van auto-inbraken op Walcheren en Oosterscheldebekken. Soms is er schade aan de auto te zien, maar soms ook niet.

De politie komt graag in contact met gedupeerden van auto-inbraken.