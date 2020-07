Het is nog niet bekend wanneer de geëvacueerde bewoners van de flat in Vlissingen, waar donderdagavond een dode en vijf gewonden vielen bij een brand na een explosie, terug kunnen keren naar hun woning. Dat meldt de directeur van de woningcorporatie vrijdag aan NU.nl.

Door de brand die als gevolg van de explosie woedde in de flat, moesten twintig mensen hun appartement verlaten. Zes bewoners zijn ondergebracht in een hotel in Roosendaal en veertien bij vrienden of familie.

De politie is bezig met forensisch onderzoek om de oorzaak van de explosie vast te stellen. Daarna heeft de woningcorporatie tijd nodig om de precieze schade aan de appartementen vaststellen.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De politie had specialistische apparatuur nodig om de binnenkant van het appartement, waar de explosie plaatsvond, te onderzoeken, maar deze was nog niet ter plaatse. Het is niet duidelijk of het onderzoek inmiddels is gestart.

Op het moment dat de woningcorporatie de schade kan vaststellen, is terugkeer naar de woningen afhankelijk van de soort schade die de brand heeft aangericht. "Wanneer er schade is aan de constructie van het appartement, zal herstel langer duren dan wanneer er sprake zou zijn van eenvoudige schade", aldus de directeur van de woningcorporatie.