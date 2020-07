Een aantal medewerkers van de gemeente Middelburg loopt de komende weken mee met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) die de opvolging van de coronamaatregelen handhaven. Plaatsvervangend burgemeester Carla Doorn maakt woensdag om 14.00 uur de eerste ronde door de binnenstad, meldt de gemeente.

De medewerkers zullen tijdens de ronde door de binnenstad in gesprek gaan met ondernemers en flyers uitdelen die informatie geven over de coronamaatregelen in Middelburg. Daarnaast worden fietsers gewezen op het feit dat het winkelgebied momenteel alleen toegankelijk is voor voetgangers.

Ook is er vanaf donderdag een stadsomroeper in het winkelgebied aanwezig. De stadsomroeper zal mensen attenderen op de anderhalvemetermaatregel, het aanhouden van de rechterzijde in de winkelstraat en op alternatieve locaties om te bezoeken.

De gemeente komt met de acties omdat het drukker wordt in de stad. Hierdoor is het moeilijker voor mensen om zich aan de 1,5 meter afstand te houden. De gemeente wil de drukte in goede banen leiden door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met horecaondernemers.