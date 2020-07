De politie in Vlissingen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 32-jarige man uit Goes aangehouden op verdenking van inbraak. Agenten zagen de man over een schutting van een achtertuin klimmen.

Rond 2.45 uur kwam er een melding binnen over een mogelijke inbraak in Vlissingen. De politie ging poolshoogte nemen en arresteerde de verdachte in een brandgang aan de Jan van de Capellelaan.

De politie onderzoekt of de man ergens heeft ingebroken of een poging daartoe heeft gedaan. De verdachte zit vast en wordt gehoord.