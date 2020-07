Café De Heeren van Holland aan de Vlasmarkt in Middelburg sluit per direct de deuren. Dat schrijft het café op zijn Facebook-pagina. Een barmedewerker en twee gasten die vorige week in het café waren, blijken besmet te zijn met het coronavirus.

De GGD heeft zaterdagmiddag contact opgenomen met de eigenaar van het café. Op Facebook schrijft het café dat er in de nacht van 18 op 19 juli drie personen bij hen binnen zijn geweest die achteraf besmet bleken met het coronavirus. Een van hen was een barmedewerker, de andere twee waren bezoekers.

Het café meldt dat de besmette personen destijds nog geen klachten hadden, maar wel al besmet waren. Volgens de GGD bestaat hierdoor een zeer kleine kans dat er besmetting heeft plaatsgevonden. Hoewel het café van de GGD niet dicht hoeft, heeft de horecagelegenheid zelf besloten om de deuren te sluiten.

De komende tijd zal het café via Facebook meer updates geven.