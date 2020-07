Zo'n honderd kippen die de afgelopen weken voor overlast zorgden bij een bewoner op industrieterrein Arnestein in Middelburg, worden vrijdagmiddag gevangen en naar een opvanglocatie in het Drentse Dalen gebracht om daar onder goede verzorging verder te leven.

De kippen zullen vrijdagmiddag om 13.30 uur op diervriendelijke wijze gevangen worden door medewerkers van Akka's Ganzenparadijs en Animal Rights. De dieren zullen vervolgens worden meegenomen naar de opvang van Akka's Ganzenparadijs in Dalen, waar ze verzorgd worden en verder kunnen leven.

Eerder deze maand meldde Omroep Zeeland dat de kippen voor overlast zorgden op industrieterrein Arnestein in Middelburg. Een bewoner die de overlast zat was, plaatste een advertentie op ZeelandNet om de dieren gratis te komen ophalen.

Om te voorkomen dat mensen de dieren kwamen halen en ze vervolgens zouden verwaarlozen of mishandelen, besloten dierenorganisaties Comité Dierennoodhulp en Animal Rights om een inzamelingsactie te starten om verblijf van de kippen bij Akka's Ganzenparadijs te bekostigen.

Ook stuurden de dierenorganisaties een brief aan de gemeente Middelburg met het verzoek om te praten over "hoe deze vorm van dierenmishandeling in de toekomst voorkomen kan worden".