Verschillende overheden, kennisinstellingen en systeembouwers starten onder leiding van onderzoeksinstituut TNO en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een driejarige proef met systemen waarbij zonnepanelen in dijken worden geplaatst. De proef vindt plaats op de binnendijk van de Spuikom bij Ritthem.

De proef heeft voornamelijk als doel om te onderzoeken of systemen met zonnepanelen in dijken mogelijk zijn zonder dat de veiligheid van het water en de dijk wordt aangetast. Ook onderzoeken de experts welke panelen het best in het landschap passen en wordt het draagvlak in de omgeving bekeken.

De onderzoekers houden ook rekening met landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. "Ook deze waarden wegen wat ons betreft mee áls er in de toekomst een beroep wordt gedaan op een van onze dijken", laat Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen weten.

Na de aanleg inspecteren de onderzoekers de dijk regelmatig, bijvoorbeeld aan de hand van sensoren die het verloop van de proef continu in beeld brengen. TNO meet de energieprestaties van de verschillende systemen.

Effect van zonnepanelen op grasmat

De grasmat is van groot belang voor een goede functionering van de dijk. Wageningen University & Research volgt de effecten van de zonnepanelen op de grasmat en kijkt samen met onderzoeksbureau Deltares naar de gevolgen hiervan voor de waterveiligheid. Mocht er aanleiding voor zijn, dan kan het waterschap ingrijpen en de proef stopzetten.

Zodra de proef afgelopen is, wordt de dijk weer in de oude staat teruggebracht, laat het waterschap weten. De samenwerkende partijen adviseren dan of extra onderzoek noodzakelijk is. De uitkomst van het onderzoek in Ritthem wordt meegenomen in de Regionale Energie Strategie.