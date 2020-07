De politie heeft donderdagmiddag een vijftienjarige Middelburger en een vijftienjarige Vlissinger aangehouden voor een beroving bij het station in Goes. Het duo kon kort na de beroving worden aangehouden.

De politie kreeg rond 16.20 uur een melding van het incident. Een man zou bij het station in Goes zijn beroofd van zijn portemonnee, waarna de twee daders wegvluchtten. Na een korte zoektocht in de omgeving konden agenten de twee minderjarige verdachten aanhouden. Het duo werd ingesloten op het politiebureau.

Toen de verdachten bij het cellencomplex arriveerden, weigerde de Vlissinger uit de politieauto te komen. Hij bonkte met zijn hoofd tegen de ramen, waarna hij door meerdere agenten de auto werd uitgetrokken. Onderweg naar het bureau bespuugde hij nog een van de agenten. Zij heeft aangifte van mishandeling tegen hem gedaan.