Een automobilist is donderdag met zijn voertuig in de berm naast een afrit van de A58 bij Middelburg beland.

De bestuurder reed rond 11.30 uur op de A58 vanuit Vlissingen en wilde de afslag richting het centrum van Middelburg nemen. De auto raakte daar van de weg en belandde tussen de op- en afrit van de snelweg.

Een ambulanceteam is ter plaatse gekomen. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De auto is inmiddels geborgen.

De oorzaak van het incident is nog onbekend.