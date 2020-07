Twee jongens van vijftien en zestien jaar zijn maandagavond opgepakt nadat ze een jongen hadden mishandeld op de Markt in Middelburg, meldt de politie dinsdag. Het zestienjarige slachtoffer liep verwondingen op in zijn gezicht.

De politie ontving rond 22.30 uur een melding over een vechtpartij op de Markt. Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer aan met letsel in zijn gezicht.

Hij verklaarde dat een groepje jongens hem tegengehouden had en dat hij zonder aanleiding in zijn gezicht geslagen was. Ook zou zijn telefoon zijn afgepakt. De jongen heeft aangifte gedaan.