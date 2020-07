Een dertigjarige man is vrijdag aangehouden wegens een straatroof op woensdag 15 juli aan de Westhavendijk in Goes, meldt de politie maandag.

Op een parkeerplaats van een winkel aan de Westhavendijk werd een vrouw rond 13.40 uur op gewelddadige wijze van haar ketting beroofd.

Met behulp van camerabeelden en een goed signalement kwam de politie de dader op het spoor. Een agent in burger trof vrijdag rond 19.15 uur bij het Stationsplein een man aan die voldeed aan het signlament. De fiets die de man bij zich had leek ook op de fiets waarop de dader reed.

Hij is vervolgens aangehouden. De ketting van het slachtoffer is niet teruggevonden.