De politie heeft vrijdag een 55-jarige man aangehouden op verdenking van zware mishandeling van een 30-jarige man uit Heinkenszand. Het incident zou hebben plaatsgevonden op de Prins Clausstraat in Nieuwdorp.

Het conflict dat leidde tot de mishandeling ontstond door geluidsoverlast op de Prins Clausstraat in Nieuwdorp. De exacte toedracht van het ongeval is nog onduidelijk, maar duidelijk is dat het dertigjarige slachtoffer bij de ruzie een hoofdwond opliep. Mogelijk gebruikte de dader daarbij een mes.

Het slachtoffer moest als gevolg van zijn verwondingen worden onderzocht in het ziekenhuis. De politie arresteerde een 55-jarige man uit Nieuwdorp op verdenking van zware mishandeling.