De gemeente Veere heeft vrijdag code oranje voor de verwachte drukte op zaterdag en zondag afgekondigd. Dat houdt in dat er enkele preventieve maatregelen worden getroffen.

De gemeente verwacht toenemende drukte vanwege het droge en warme weer dat voorspeld is voor het weekend. Bovendien "is de bezettingsgraad in de verblijfsaccommodaties hoog en zijn de schoolvakanties ook in Midden-Nederland begonnen", aldus de gemeente.

Daarom kondigt Veere code oranje van het kleurenschema voor drukte af. Dat houdt in dat verwacht wordt dat het houden van of het handhaven op 1,5 meter afstand lastig is, en dat er actief moet worden bijgestuurd om dat wel voor elkaar te krijgen.

Zo worden bezoekers door boa's actief aangemoedigd om zich aan het eenrichtingsverkeer te houden. Ook wordt (net als bij code geel) het centrum van Veere tussen 10.00 en 17.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.