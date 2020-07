De rechtbank in Middelburg heeft besloten dat zes verdachten die werden aangehouden bij Operatie Portunus negentig dagen langer in vast blijven zitten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Het OM verdenkt het zestal onder meer van invoer van verdovende middelen, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en wapenbezit.

Van een zevende verdachte die bij de actie door de Rijksrecherche werd aangehouden, is eveneens de voorlopige hechtenis verlengd. Uit onderzoek blijkt echter dat deze verdachte niet gelinkt kan worden aan betrokkenheid bij de invoer van drugs in de Vlissingse haven.

Operatie Portunus vond plaats in de nacht van dinsdag 30 juni op woensdag 1 juli. De Zeeuwse politie deed die nacht in een uur tijd dertig invallen in het kader van een groot onderzoek naar cocaïnehandel. Daarbij werden in totaal ruim vierhonderd agenten ingezet.

Tijdens de invallen werden in totaal tien personen aangehouden. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van zeven van die verdachten verlengd. Na negentig dagen volgt een eerste pro forma-zitting, meldt het OM.

Na de invallen werd de operatie doorgezet met invallen in verschillende panden in de regio. Deze week werd nog 20.000 euro aan contant geld gevonden bij de doorzoeking van een garagebox in Goes, meldt het OM vrijdag.