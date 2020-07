Een bestuurder is donderdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de N57 tussen Serooskerke en Burgh-Haamstede. De twee inzittenden van de bestelbus bleven ongedeerd.

Het ongeval vond rond 16.00 uur plaats op de N57 ter hoogte van de kruising met de Stolpweg. Door een nog onbekende oorzaak klapte de bestuurder van een personenauto op de achterkant van een bestelbus.

Door de harde klap raakte de personenauto in een naastgelegen sloot. De bestuurder had letsel en moest door een ambulance worden meegenomen naar het ziekenhuis. Het is onbekend hoe ernstig zijn verwondingen zijn. De twee inzittenden van de bestelbus kwamen met de schrik vrij.

De verkeerspolitie kwam ter plaatse om een onderzoek naar het incident te starten. De N57 was als gevolg van het onderzoek geruime tijd deels afgesloten, dat zorgde voor de nodige vertraging.